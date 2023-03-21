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TOGEMDER’den selzedelere yardım TIR’ı

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#TOGEMDER#Emine Erdoğan#Yardım
TOGEMDER’den selzedelere yardım TIR’ı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), depremde yaptığı yardımın ardından bu kez de sel bölgesine yardım TIR’ı gönderdi. 

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Battaniye, yorgan, kışlık bot ve giysinin yanı sıra Ramazan ayı için iftar ve sahurda tüketilecek kahvaltılık, kuru gıda gibi malzeme yüklü TIR, dün Adıyaman’a hareket etti. TOGEMDER deprem felaketinin gerçekleştiği ilk günden bu yana 20 yardım TIR’ıyla destek oldu.

TOGEMDER’den selzedelere yardım TIR’ı

ADIYAMAN’DA MERKEZ KURDUK

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve TOGEMDER Danışma Kurulu üyesi Doç. Dr. Ayşenur İslam, “Tüm malzemelerimizin temini tamamen gönüllülerden oluşuyor. Gönüllülerimizle uzun soluklu anlaşmalar yapıyoruz. Yardımların sürekli olması gerekiyor, biz de böyle bir tedarik zinciri kurduk. Gelen yardım malzemelerinin hepsi Selimiye’deki depomuzda toplanıyor, ayrıştırılıyor ve gönderiliyor” dedi. TOGEMDER’in afet bölgesinde birçok kadın için faaliyetlere öncü olacağını belirten Doç. Dr. İslam, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin bu yönde bir talebi oldu bizden. Kadınların sosyal hayata kazandırılması, yeniden kendi hayatlarını kurmaları için çalışmalar planlıyoruz” diye konuştu.

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#TOGEMDER#Emine Erdoğan#Yardım

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