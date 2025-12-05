×
Güncelleme Tarihi:

TOGEMDER’den dönüşüm pazarı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde kurulan Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), 20’nci yılında ‘Bir Alışveriş, Bin İyilik’ sloganıyla Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı düzenliyor.

14-15-16 Aralık tarihlerinde İstanbul’da Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda kurulacak pazarda; mobilyadan ayakkabıya kadar markaların bağışladığı pek çok yeni ürün uygun fiyatlarla satışa çıkacak.

TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen,  “Atölyelerde onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, atık kumaşlardan dönüştürülen mefruşat ürünleri ziyaretçilerimizle buluşacak. Dönüşüm Pazarı’ndan alınan her ürün bir annenin emeğini büyüten, bir çocuğun geleceğine umut olan katkıya dönüşür. Bu pazar, yılın bu özel zamanında bereketin, paylaşmanın ve iyiliğin en anlamlı karşılıklarından birini sunuyor” dedi. Etkinliği giriş ücretsiz olacak. Elde edilen gelir, TOGEMDER’in sosyal yardım faaliyetlerinde ve projelerinde kullanılacak.

