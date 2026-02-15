×
HABERLERGündem Haberleri

TOGEMDER’den 22 okula 22 kütüphane... Emine Erdoğan: Kütüphane okulların ruhudur

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#TOGEMDER#AK Parti
TOGEMDER’den 22 okula 22 kütüphane... Emine Erdoğan: Kütüphane okulların ruhudur
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Onursal Başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin (TOGEMDER) 22 Okula 22 Kütüphane projesi kapsamında Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen açılış töreninde konuştu.

Gençlere kitap okumalarını tavsiye eden Emine Erdoğan kendilerine, “‘Boş zamanlarımda kitap okuyorum’ demeyin. ‘Kitap okumaktan hiç boş zamanım kalmıyor’ deyin” önerisinde bulundu ve şunları söyledi:

“Okul hayatının bir başı sonu var. Günü gelince diplomalarınızı alıyor ve okul kapılarından çıkıp gidiyorsunuz. Ama kitapla kurulan ilişki öyle mi? Kitapların hikmeti ve bilgi dünyasına bir kez adım attınız mı, o dünyanın bir parçası olursunuz. İç aleminiz, fikir hayatınız, gönül eviniz ihya olur. Keşfedebileceklerimizin sınırsızlığını bilmek, öğrenme aşkını her zaman taze tutar. O nedenle kütüphane okulların ruhudur, can damarıdır. Nitelikli kitaplarla dolu kütüphanelere sahip okullarda, öğrenim bir takvime bağlı olmaktan çıkar, nefes alıp vermek sürekli hale gelir. Ömür boyu devam edecek bir okuma ve öğrenme kültürüne dönüşür. Biz öğrencilerimizin sadece kendisine sunulan bilgiyi değil, her şeyden önce öğrenmeyi, öğrenmesini istiyoruz. Çünkü bir konuda kendini eğitme yetisi kazanmak, başlı başına bir özgürlüktür. Kütüphaneyle sıkı bir ilişki kuran her öğrenci, bu donanımı kazanır. Böylece özgün, üretken ve eleştirel düşünme becerisine sahip, hayatı yorumlayabilen ve topluma katkı sağlayan özgüvenli bir birey olarak yetişir. Bir ülkenin entelektüel sermayesi de işte bu şekilde artar.”

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören’in de aralarında olduğu TOGEMDER Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul’da kütüphanesi yapılan 10 okulun müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

