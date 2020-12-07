TOGEMDER nedir ve ne demek?

TOGEMDER tam adıyla Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği şeklinde tanımlanmaktadır. İstanbul merkezli kurulan dernek, Gıda Bankacılığı usul ve esaslarına göre Gıda, temizlik,giyecek ve yakacak maddeleri üreten firmalardan Maliye Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde maliyet bedeli karşılğı belge alınarak, ihtiyaç sahiplerine belge karşılığı dağıtma yetkisine sahiptir. Peki, TOGEMDER nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TOGEMDER NEDİR?

TOGEMDER'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre dernek şu şekilde tanımlanmıştır;



"İnsanın sahip olduğu en değerli düşüncelerden birisi kuşkusuz insana ve topluma karşı duyduğu sorumluluktur. Hiçbir insan yoktur ki içinde yaşadığı toplum mutsuz ve dağılmış durumdayken kendi mutlu olsun. Bu bilinç ve kabul insanı insan yapan en yoğun duyguların başında gelir.



Çağımız toplumları çok yönlü, çok katlı, karmaşık ve kaotik bir yapıya ulaşmıştır. Bu olgunun en önemli belirtilerinden birisi ilişkilerin büyük ölçüde yüz yüze olmaktan çıkmasıdır. Sivil toplum örgütlerinin bu çağda önem kazanmasının ana nedenlerinden birisi kuşkusuz bu olgudan kaynaklanmaktadır. Çünkü bu örgütler, insanlar, gruplar, bölgeler ve topluluklar arasında güvenilir köprüler kurmaktadır.



TOGEMDER ülkemizin toplumsal kaynaşması ve toplumsal bütünlüğüne, insanlarımızın halk olma duygusuna eşsiz katkılar yapan ülkemizin en seçkin sivil toplum örgütlerinden biridir. Kuruluş felsefesinin mayasında toplum ve aile bütünlüğü vardır. Biliyor ve inanıyoruz ki, yardım sevgiden sonra gelen dünyanın en güzel duygusudur.



TOGEMDER bugüne kadar değerli yardımseverlerin katkı ve desteğiyle çok önemli toplumsal gelişme ve bütünleşme çalışmaları yapmıştır.

Daha güzel günler için geleceğe hızla yol alan Türkiye toplumunun huzuru ve barışı için siz değerli hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle hizmet alanlarımızı genişletmek ve etkinleştirmek arzusundayız.



Bu iyilik ve insanlık kervanının bir yolcusu olmanızı bekleriz."

TOGEMDER'in amacı ise şu şekilde tanımlanmıştır;