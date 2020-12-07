TOGEMDER nedir ve ne demek?
TOGEMDER, son zamanlarda adının sıkça anılması dolayısıyla araştırılan konu olmaya başladı. TOGEMDER, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlamayı, muhtaç durumda oldukları tespit edilen ailelere yönelik olmak üzere yiyecek, giyecek, yakacak desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Peki, TOGEMDER açılımı nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
TOGEMDER tam adıyla Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği şeklinde tanımlanmaktadır. İstanbul merkezli kurulan dernek, Gıda Bankacılığı usul ve esaslarına göre Gıda, temizlik,giyecek ve yakacak maddeleri üreten firmalardan Maliye Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde maliyet bedeli karşılğı belge alınarak, ihtiyaç sahiplerine belge karşılığı dağıtma yetkisine sahiptir. Peki, TOGEMDER nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOGEMDER NEDİR?
TOGEMDER'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre dernek şu şekilde tanımlanmıştır;
"İnsanın sahip olduğu en değerli düşüncelerden birisi kuşkusuz insana ve topluma karşı duyduğu sorumluluktur. Hiçbir insan yoktur ki içinde yaşadığı toplum mutsuz ve dağılmış durumdayken kendi mutlu olsun. Bu bilinç ve kabul insanı insan yapan en yoğun duyguların başında gelir.
Çağımız toplumları çok yönlü, çok katlı, karmaşık ve kaotik bir yapıya ulaşmıştır. Bu olgunun en önemli belirtilerinden birisi ilişkilerin büyük ölçüde yüz yüze olmaktan çıkmasıdır. Sivil toplum örgütlerinin bu çağda önem kazanmasının ana nedenlerinden birisi kuşkusuz bu olgudan kaynaklanmaktadır. Çünkü bu örgütler, insanlar, gruplar, bölgeler ve topluluklar arasında güvenilir köprüler kurmaktadır.
TOGEMDER ülkemizin toplumsal kaynaşması ve toplumsal bütünlüğüne, insanlarımızın halk olma duygusuna eşsiz katkılar yapan ülkemizin en seçkin sivil toplum örgütlerinden biridir. Kuruluş felsefesinin mayasında toplum ve aile bütünlüğü vardır. Biliyor ve inanıyoruz ki, yardım sevgiden sonra gelen dünyanın en güzel duygusudur.
TOGEMDER bugüne kadar değerli yardımseverlerin katkı ve desteğiyle çok önemli toplumsal gelişme ve bütünleşme çalışmaları yapmıştır.
Daha güzel günler için geleceğe hızla yol alan Türkiye toplumunun huzuru ve barışı için siz değerli hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle hizmet alanlarımızı genişletmek ve etkinleştirmek arzusundayız.
Bu iyilik ve insanlık kervanının bir yolcusu olmanızı bekleriz."
TOGEMDER'in amacı ise şu şekilde tanımlanmıştır;
"Toplumumuzun en küçük birimi olan aile ve aile fertlerinin örf ve adetlerinin geliştirilmesi, üyelerin bilimsel ve kültürel olarak ilerlemesine katkı sağlamayı, bu konuda çalışmalarda bulunanlarla işbirliği yapmayı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlamayı, muhtaç durumda oldukları tespit edilen ailelere yönelik olmak üzere yiyecek, giyecek, yakacak vb. yardımlarda bulunmayı, madden bağış yapmayı, gıda bankacılığı usul ve esaslarına göre gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri üreten firmalardan Maliye Bakanlığı'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde maliyet bedeli karşılığı belge alınarak, ihtiyaç sahiplerine belge karşılığı dağıtmayı, ailenin toplumsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla uluslararası alanda proje geliştirmeyi, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kuruluşları, belediyeler ve diğer tüzel kişiliğe haiz kurumlarla ve özel şahıslarla gerçekleştirilecek olan projeler kapsamında işbirliği yapmayı ve sponsorluk hizmeti almayı, kurum ve kuruluşların açacağı ihalelere katılmayı, mal ve hizmet tedarikinde bulunmayı, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişiliklere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeyi, çocuk, ergen psikolojisi gelişimi ve aile danışmanlığı konularında anket, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmayı, bu kapsamda psikoterapi, rehabilitasyon çalışmalarını konunun uzmanları ile gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız."
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