TOGEM-DER’den 14 Şubat sürprizi

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Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı’nda kahvaltı programı gerçekleştirildi.

10 ÇİFT AĞIRLANDI

TOGEM-DER üyelerinin katıldığı programda Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi kursiyeri olan 10 çift ağırlandı.

Kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyen TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Avukat M. Belma Sekmen, “Faaliyetimizin amacı, Sevgi Günü kapsamında ailenin, birlikteliğin, emeğin, yaş almanın değerini paylaşmak. Bugün buraya 10 çiftimizi davet ettik. 10 değerli büyüğümüzle bir arada olduk. Anılarını dinledik. Evlilik kurumuna olan bakış açılarını ve aileyi dinledik. Aile değerine verdikleri önemi dinledik. Bunları yeni nesillerle paylaşmak istiyoruz.” dedi. Çiftler, şehrin gürültüsünden uzakta, sessiz ve yeşil bir doğada keyifli dakikalar geçirdi. Özellikle ateş başında buluşan çiftler, doyasıya sohbet ettiler. Davetlilere karanfil dağıtıldığı programda eşlerin birbirine pasta yedirdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.