TMSF iddiası ortalığı karıştırdı! Hileli mi boşandı? Ahmet Özal ilk kez konuştu

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programı yine çok özel bir habere imza attı. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal hakkında ortaya atılan iddialar gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde Turgut Özal için düzenlenen anma töreninde aile içinde yaşandığı öne sürülen soğukluk dikkat çekerken, kulislerde konuşulan iddialar kamuoyunda geniş yankı buldu.

İddialara göre Ahmet Özal, 40 yıllık eşi Elvan Özal’dan, “Mallara TMSF el koyacak, boşanmamız gerekiyor” sözleriyle ayrıldı. Boşanmanın ardından kısa süre içinde başka biriyle evlendiği ileri sürülen Özal’ın bu kararı tartışma yarattı.

Törene katılanların dikkatini çeken bir diğer detay ise Ahmet Özal’ın yanında bulunan kadındı. Bu kişinin, Ahmet Özal’ın yeni eşi Asuman Özal olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, boşanma sürecinin ardından Elvan Özal’ın ağır stres yaşadığı ve bu süreçte beyninde tümör tespit edildiği, kanser tedavisi gördüğü de öne sürüldü.

İşte bu çarpıcı iddialarla ilgili Ahmet Özal, ilk kez ve sadece “Neler Oluyor Hayatta” programı koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya konuştu.

Özal şunları söyledi: "Bu iddialar asla doğru değil. Ben zaten emekli milletvekiliyim, sadece bu maaşım var, başka da bir mal varlığım yok. 40 yıllık eşim Elvan Hanım ile 29.04.2021 tarihinde boşandım. Boşandıktan 20 ay sonra yeni eşimle evlendim ve asla çekişmeli bir boşanma söz konusu olmadı. Eşimin rahatsızlığı bir ay evvel ortaya çıktı, yani çok yeni. Süreçte yanında olmaya çalışıyorum ve görüşüyoruz da.

Benim oğlum ve kızım 40 yaşına gelmiş insanlar. Bu iddiaların dile getirilmesi bile doğru değil, hepsi palavra. Muhtemelen son yıllarda televizyon programlarına çok katılmam bazılarını rahatsız etti ki böyle bir iddiayı ortaya attılar. Asla doğru değil yazılanlar. Ben kardeşlerimle de görüşmeye devam ediyorum. İddialar asla gerçek değil."