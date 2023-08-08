TMO silolarında buğday tozu patladı... 3’ü ağır 12 yaralı

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KOCAELİ’nin Derince Limanı’nda bulunan TMO silolarında dün 14.50 sıralarında patlama meydana geldi. Gölcük, Körfez ve Karamürsel’den de duyulan patlamanın ardından yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, KBRN, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Patlamada 3’ü ağır 12 kişi yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Patlama anı güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

BİR İŞÇİ GÖÇÜKTEN KURTARILDI

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, “Buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olduğunu değerlendiriyoruz. Hem denizden hem karadan tedbirlerimiz var. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Buğday tozu sıkışması dışında bir emare söz konusu değil. Konunun uzmanları çok yönlü bakıyorlar” açıklaması yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşımız kurtarılmıştır” ifadelerine yer verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da “Hububat yüklenirken ve boşaltılırken toz sıkışması durumu olabildiğini ve bunun da zaman zaman patlamalara sebep olduğunu ifade ettiler. İtfaiye teşkilatımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Alanda yeni bir toz sıkışmasından kaynaklı patlama riski olmadığını düşünüyoruz. 12 yaralımız var. Bunlardan 3’ü entübe. Durumları ciddiyetini koruyor.”

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13 SİLODA HASAR OLUŞTU

TMO’dan yapılan açıklamada ise, “Patlama nedeniyle 13 adet silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir” denildi.

NENE HATUN HAZIR TUTULDU

- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, patlamada limanda bulunan gemilerde olumsuz bir durumun yaşanmadığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. İstanbul Kuruçeşme’de bulunan Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz ve Tuzla’da konuşlu bulunan şark römorkörümüz kalkışa hazır beklemektedir. TMO silolalarında yaşanan patlamanın kıyıdan içeride olması dolayısıyla KIYEM-3 botumuz olay yerinde hazır bir şekilde beklemektedir” denildi.

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