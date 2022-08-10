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Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) tarafÄ±ndan Ã‡Ä±raÄŸan Caddesi'nde kesilen 112 Ã§Ä±nar hakkÄ±nda, Orman MÃ¼hendisleri OdasÄ± Bilim Kurulunca hazÄ±rlanan rapor kamuoyu ile paylaÅŸÄ±ldÄ±. BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± TMMOB Orman MÃ¼hendisleri OdasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Hasan TÃ¼rkyÄ±lmaz yaptÄ±. TÃ¼rkyÄ±lmaz, Ä°BB'nin aÄŸaÃ§larÄ±n kesilmesi sÄ±rasÄ±nda kendilerine danÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TÃ¼rkyÄ±lmaz, "Ä°BB yÃ¶netimi, son iki yÄ±l iÃ§erisinde Ã‡Ä±raÄŸan Caddesi'nde kesilen 112 adet Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, aÄŸaÃ§larÄ±n kansere yakalandÄ±ÄŸÄ± ve devrilme riskine karÅŸÄ± kesildiÄŸi belirtilmiÅŸtir. Ancak yapÄ±lan inceleme ve deÄŸerlendirmelerde bu 112 Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±nÄ±n ne kadarÄ±nÄ±n Ã§Ä±nar kanseri hastalÄ±ÄŸÄ±ndan ne kadarÄ±nÄ±n da baÅŸka sebeplerden kuruduÄŸu veya ne kadarÄ±nÄ±n tedavi edilerek yaÅŸatÄ±labileceÄŸi ile ilgili Ã¶zellikle konu uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ yeterli sayÄ±da bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.Â

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"PEK Ã‡OK YANLIÅžLIKLARIN YAPILDIÄžI VE YAPILMAKTA OLDUÄžU GÃ–RÃœLDÃœ"

"GÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ki kuruduÄŸu iÃ§in kesildiÄŸi iddia edilen 112 adet Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±nÄ±n kesimi, aceleye getirilmiÅŸ, tedavi edilip edilemeyeceÄŸi Ã¼zerinde bilimsel bir Ã§alÄ±ÅŸma ve deÄŸerlendirme yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r" diyen Hasan TÃ¼rkyÄ±lmaz, "Bu tÃ¼r Ã§alÄ±ÅŸmalarda mutlaka konunun uzmanlarÄ±ndan destek alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini dikkatlerinize sunuyoruz. SÃ¶z konusu aÄŸaÃ§larla ilgili olarak OdamÄ±z OrmancÄ±lÄ±k Politikalar ve Bilim Kurulunca 'Ä°stanbul'un DolmabahÃ§e ve Ã‡Ä±raÄŸan caddeleri olmak Ã¼zere deÄŸiÅŸik park ve caddelerinde anÄ±tsal nitelikteki Ã§Ä±nar aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n kurumasÄ±na ve Ã¶lÃ¼mlerine neden olan hastalÄ±klar ve bu hastalÄ±lara karÅŸÄ± alÄ±nmasÄ± gereken tedbirlerle ilgili alt komisyon kararÄ±' raporu hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Konusunda uzman; 2 profesÃ¶r, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak Ã¼zere toplam 5 orman mÃ¼hendisinden oluÅŸturulan komisyonca hazÄ±rlanan raporda; Ã‡Ä±nar aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n hastalÄ±k gerekÃ§esiyle kesilmesinde gÃ¶sterilen hassasiyetin hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisinde ve yayÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n gÃ¶sterilmediÄŸi, hastalÄ±klÄ± aÄŸaÃ§larÄ±n kesilmesi, taÅŸÄ±nmasÄ±, artÄ±klarÄ±n yok edilmesi konusunda pek Ã§ok yanlÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yapÄ±lmakta olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, kesilen Ã§Ä±nar aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n yerine aynÄ± tÃ¼rdeki Ã§Ä±nar aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n dikilmesi de bunun en aÃ§Ä±k Ã¶rneklerinden bir olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. SÃ¶z konusu alanda yapÄ±lan arazi ve bÃ¼ro Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na dayalÄ± olarak Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±nÄ±n ekolojik ve botaniksel Ã¶zellikleri dikkate alÄ±narak hazÄ±rlanan raporumuzda Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±nda gÃ¶rÃ¼len hastalÄ±klar irdelenmiÅŸ ve hastalÄ±ÄŸÄ±n bulaÅŸma yollarÄ± ve Ã§Ä±nar aÄŸacÄ± Ã¶lÃ¼mlerine karÅŸÄ± alÄ±nmasÄ± gereken tedbirler tafsilatlÄ± olarak ortaya konmuÅŸtur" diye konuÅŸtu.Â

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"AKSÄ° TAKDÄ°RDE Ã‡OK SAYIDA Ã‡INAR AÄžACININ KURUYACAÄžI AÅžÄ°KARDIR"

TÃ¼rkyÄ±lmaz, "Bu rapor da gÃ¶stermektedir ki Ä°stanbul Ã§Ä±narlarÄ± ile ilgili Ä°BB yÃ¶netimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Ã‡Ä±narlarÄ±n kesim sÃ¼recinde ilgili orman idaresinden izin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± gibi karantina tedbirleri de uygulanmamÄ±ÅŸ, hastalÄ±k bahanesi ile kesilen Ã§Ä±narlarÄ±n yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynÄ± tÃ¼r Ã§Ä±nar fidanlarÄ± dikilmiÅŸtir. Ã‡ok Ã¶nemli doÄŸal ve kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerleri olan ve anÄ±tsal Ã¶zellik taÅŸÄ±yan Ã§Ä±nar aÄŸaÃ§larÄ± raporda aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ hastalÄ±klar nedeniyle kurumuÅŸ ve kurumaya devam etmektedir. Orman MÃ¼hendisleri OdamÄ±z OrmancÄ±lÄ±k Politikalar ve Bilim Kurulu alt komisyon raporu verileri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda; Ã‡Ä±nar aÄŸaÃ§larÄ±mÄ±za arÄ±z olan hastalÄ±klara karÅŸÄ± gerekli hassasiyetin gÃ¶sterilmesi ve bakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir plan dahilinde uzman ekip gÃ¶zetiminde geÃ§ kalÄ±nmadan periyodik olarak yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Aksi takdirde Ã§ok sayÄ±da Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±nÄ±n kuruyacaÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. Bunun yanÄ±nda konu uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§Ä±nar hastalÄ±klarÄ±, tedavileri ve ekolojik problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ile ilgili daha fazla disiplinler arasÄ± Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ±nÄ± iÃ§eren detaylÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±na ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu deÄŸerlendirilmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±.Â

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"Ä°BB KURUMAMIÅž Ã‡INAR AÄžAÃ‡LARINI KURUTMAYA YÃ–NELÄ°K Ã‡ALIÅžMA YAPIYOR"

Hasan TÃ¼rkyÄ±lmaz, "Mart ayÄ±nda bu aÄŸaÃ§larÄ±n usulsÃ¼z kesilmesini ifade etmememize ve bilim kurulu gÃ¶revlendirmememize raÄŸmen doÄŸru adÄ±m atmasÄ± gerekirken bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi ukdesinde onlarca meslek mensubumuzda var onlara yetki verilse onlar bu iÅŸi yapmazlar. O tarihten bugÃ¼ne Ä°BB' geri kalan kurumamÄ±ÅŸ Ã§Ä±nar aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n kurumasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yor. Belediye Ã§alÄ±ÅŸma adÄ± altÄ±nda Ã§Ä±narlarÄ±n kÃ¶klerini ortaya Ã§Ä±kartÄ±cÄ± ve kurumasÄ±na altlÄ±k oluÅŸturucu bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yor. Ã‡Ä±narlarÄ±n kurutmak iÃ§ini bilinÃ§li bir operasyon kanaati oluÅŸtu bizde. Ä°BB yÃ¶netimine bilimsel verilerle hareket etmesini istiyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.