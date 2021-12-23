‘TL’yi itibarlı hale getirmek boynumuzun borcu’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ’daki toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

“Bayrağımız ve vatanımız birse, kırmızı çizgimizse, biz 84 milyon insan kucaklaşmak, bir ve beraber olmak zorundayız. Beraberlikten güç doğar. Ayrımcılıktan ise herkes kaybeder. Umutsuzluk bize yakışmaz. Güzel ülkede huzur içinde beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte ve beraber yaşarsak aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur.

Kılıçdaroğlu Seymenlerin önünde böyle yürüdü.

SORUNLAR AŞILACAK

Beraber, birlikte çalışmanın, gücü ortaklaştırmanın kendisine göre artıları var; biz böyle yapmak istiyoruz, böyle yapmaya da devam edeceğiz. Zor durumdayız. Ekonomi zor durumda biliyorum ama bütün bu sorunların hepsi aşılacak. Getirdiler milli paramızı bile dolara mahkûm ettiler. Hepinizin huzurunda Millet İttifakı olarak söz veriyoruz, TL’yi yeniden itibarlı bir para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacaktır. Elin oğlunun parası değerli de bizim paramız niye yerlerde sürünüyor? Neden böyle bir ortam yaratılıyor? Bütün bunların hepsini birlikte aşacağız.

Ve attığımız her adımın hesabını da size vereceğiz. Size hesap vermek bir siyasetçi için, namuslu bir siyasetçi için, bizim boynumuzun borcudur. O siyasetçinin görevidir. Harcanan her kuruşun hesabını belediye başkanlarımız veriyor. Belediye başkanı arkadaşlarıma sunu söyledim, harcadığınız para sizin değil milletin parası, milletin parasıysa harcadığınızı millete hesabını vereceksiniz. Millete hesabını vermek, belediye başkanı ile vatandaş arasındaki güveni pekiştirmek demektir. Yatırım mı yapılıyor, kaça yapılıyor, bunların tamamının hesabı veriliyor.

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Açılışa ilgi yoğundu.

FAKİRLİK KADER DEĞİL

Belediye başkanlarımız 24 saat sizin için çalışıyorlar. Hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Onun için Mansur (Yavaş) Başkan diyor ki, Ankara Kartı’nı çıkardık. Kimsenin fakirliği kamuoyuna teşhir edilmemeli. İnsanın onuru, şerefi korunmalı. Fakirlik kader değildir. Eğer bir kişi açsa, açlığını gidermek de herkesin görevidir. Dolayısıyla bu çerçevede hareket ediyorlar. İnşallah göreceksiniz, Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bütün sorunlarını azimle, kararlılıkla çözecektir.”