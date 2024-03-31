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TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kaç oy aldı? Kadıköy'deki seçimde son durum ne?

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Mehmet Maçoğlu#Kadıköy#TİP
TKPnin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kaç oy aldı Kadıköydeki seçimde son durum ne
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 23:12

Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Kadıköy adayı olmuştu. Kadıköy'de sandıkların yüzde 30.95'i açıldı. Peki Kadıköy'deki seçimde son durum ne? İşte yanıtı...

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Türkiye Mahalli İdareler Seçimi için bugün bir kez daha sandık başına gitti. Yasakların kalkmasıyla birlikte İstanbul'un önemli ilçelerinden olan Kadıköy için ilk sonuçlar da gelmeye başladı. 

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'deki adaylığı sonrası gözler bu ilçeye çevrilmişti. 

KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI

Kadıköy'de saat 23:10 itibariyle sandıkların yüzde 33.06'sı açılırken, kullanılan oyların 100 bin 731'i geçerli sayılmıştı. 

Mesut Kösedağı - CHP: %69.06

Veli Arslan - AK Parti: %13.26

Fatih Mehmet Maçoğlu - TKP: %7.95

 

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#Fatih Mehmet Maçoğlu#Kadıköy#TİP

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