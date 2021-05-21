TKP/ML'li terörist böyle keşif yapmış

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da kanlı eylem planlayan TKP/ML terör örgütüne yönelik operasyonda örgütün illegal alan sorumlusu Arzu Ö. ve askeri kanat sorumlusu Ünal Y. ile eylemlere katılacak olan Erdem A., Ulaş B., Samet K., Bedirhan Ö. ve Celal K.’yı gözaltına almıştı. Aranan İsmail T. de Erzincan da yakalandı.

EVDE 7 KALAŞNİKOF

Ünal Y.’nin evinde 7 Kalaşnikof, 18 Kalaşnikof şarjörü, Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, keskin nişancı kamuflajı, el telsizi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçmişti. Ele geçen silahların Suriye’den getirildiği belirlenirken, örgütün devlet büyüklerine ve bürokratlara, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına yönelik eş zamanlı kanlı eylem planladığı ortaya çıktı. Polis yaptığı araştırmada, örgütün askeri kanat sorumlusu Ünal Y.’nin AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı’na yönelik iki gün üst üste keşif çalışması yaptığı görüntülere de ulaştı.

AK PARTİ BİNASININ YAKININDA PATLAYICI

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binasına yönelik keşif yapan örgüt üyelerinin, binanın yakınına el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktıkları belirlendi. Ünal Y.’nin planlanan bir eylemde keskin nişancı olacağı ortaya çıktı.

ZULADAKİ CEP TELEFONU

Silahların ele geçtiği Ünal Y.’nin evindeki aramalarla ilgili de yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekipleri evin banyo penceresinden dışarı baktıklarında Ünal Y.’nin bataryasını çıkararak oda pencerenin dış kısmına koyduğu bir cep telefonu budu. Üzerinde hat olan, örgüt içi haberleşmede kullanıldığı ve olası takipten kurtulmak için bataryasının çıkarıldığı değerlendirilen cep telefonu incelemeye alındı. Cep telefonunun incelenmesiyle örgütle ilgili kritik bilgilere ulaşılabileceği belirtildi.

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