TK1919, 9 milyon kişiyi Samsun’a taşıdı

Bu sembolik sefer için 9 milyon kişinin hatıra bileti aldığı açıklandı. Boeing 737-900 ER tipi ’Of’ isimli uçak temizlenerek tarihi sefere hazır hale getirildi. Kaptan pilot koltuğunda Selin Sevimli ve ikinci kaptan koltuğunda ise Doğukan Demir yer aldı. THY uçağı yolcusuz olarak saat 12.20’de İstanbul Havalimanı’ndan havalandı ve saat 14.00 sıralarında Samsun'a ulaştı. Samsun Çarşamba Havalimanı üzerinde tur attıktan sonra kent merkezindeki Bandırma Vapuru’nun üzerinden geçen uçak, ardından havalimanına iniş yaptı. Uçak havalimanında su takı ve apron yer ekibinde görevli personel tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Mürettebatı Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve kamu kurumlarının temsilcileri karşıladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, kaptan pilot Selin Sevimli ile ikinci pilot Doğukan Demir'e günün anısına plaket verdi.