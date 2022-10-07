TK 2256’da panik

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Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İstanbul’dan kalkış yapan Türk Hava Yolları’na ait TK 2256 isimli uçak Hatay Havalimanı’ndaki 04 pistine inişi esnasında tekerleri patlayıp alev almıştır. Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu uçağın, pistin başından itibaren yaklaşık olarak 2000. metresinde gövde bütünlüğü bozulmadan durduğu ve pilotun olayı kule ve Apron Birimi Arff Şefliği’ne anons etmesi üzerine Arff Birimi ve diğer görevli birimlerin olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir. Havalimanımızın pisti 24 saat süreyle uçuş trafiğine kapatılmıştır” denildi.





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Tahliye edilen yolculardan Cemre Can Fırıncıoğulları ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Uçak iniş yaptığında bir patlama sesi geldi. Uçağın arkasından alevler çıkmaya başladı. Tekerlekler yanmış ayrıca arka tarafta oturan kişiler, uçağın kanadından da alevler gördüklerini söyledi. O anki korkuyla arkada oturan herkes, hızlı bir şekilde öne doğru koşmaya başladı. 10 numaralı sırada oturuyordum. Arkadaki kişileri resmen üzerimde gördüm. Herkes öndeki kapıya gelmeye başladı. Bir alev söz konusu olduğu için uçaktaki elektrikleri kestiler. Elektrik kesilince daha büyük panik yaşandı. Uçağın kapısının açılmasını beklediler. Kapı açıldıktan sonra uçağın acil iniş botlarıyla insanlar iniş yapmaya başladı. Kulaklarımda sabahtan beri sadece ‘Öleceğiz’ çığlıkları yankılanıyor. Çok korkunç bir andı. Öyle bir patlama oldu ki sanki uçak patladı. Sağ olsun personel, inişleri başarılı bir şekilde yaptırdı” dedi.

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THY’nin Hatay’a inen Boeing 737-800 tipi uçağı piste iniş takımları değdiğinde lastikleri patladı. Doğal olarak jantlar aşırı gürültü çıkardı ve yüksek sarsıntı oldu. Elbette böyle bir durum yolcuları korkuttu. Havacılıkta her zaman meydana gelebilecek olaylardan biridir bu. Ya lastiklerin kaplamalarında beklenenden fazla aşınma olmuş olabilir ya da kalkış pisti- iniş pisti üzerinde FOD dediğimiz bir küçük taş vs parçalar lastikleri zedelemiş olabilir. Elbette iniş sonrası frenlemenin de etkisinin katkısı olmuş olabilir.

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Uçak lastikleri otomobillerdeki gibi hava ile değil nitrojenle doludur. Bu durum lastiğin yüksek basınçlara karşı direnişini de arttırır.





Hatay’da meydana gelen olaydan lastiklerin patlamasının ardından Kaptan Pilot uçağı kontrol altında tutmuş ve pist dışına bir kaçış olmamış. Böylece kontrollü olarak uçağın durması sağlandıktan sonra hemen itfaiye ekibi olay yerine gelmiş. Lastiklerin janttan ayrılmasından sonra meydana gelen yüksek sürtünme ile kızışan ve kısmen alev alan sistemler hızla soğutulmuş ve yangın çıkışının önüne geçilmiş. Bu arada uluslararası kurallar göre yolcuların, iniş sistemlerinde alev de oluştuğu için uçaktan çok kısa sürede tahliyeleri için slaytlar patlatılmış. İçeride yoğunlaşan paniğe rağmen kabin ekibi zamanında organize olarak tahliyeyi başlatmış. Bir tür hava yastığı şeklindeki kaydıraklardan yolcular ayakkabılarını çıkarıp hızla aşağı inmişler ve uçaktan uzaklaştırılmışlar.

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KURALLARA UYULMUŞ

Kuralların emrettiği bütün uygulamalar zamanında yapılmış, bir yolcunun bile burnu kanamamış. Elbette bu tip olaylar yolcuları korkutuyor. Ama kurallar doğru uygulandığında uçakta meydana gelebilecek her talihsizlik kolayca atlatılabiliyor. Böyle durumlarda olayların abartılıp hava yolu yolculuğunun korkutucu hale getirilmesi yanlıştır. Örneğin kokpit camı çatladığında genel olarak ‘yolcular ölümden döndü’ gibi başlıklarla duyurular yapılır. Oysa kokpit camı çok katmanlı ve en az 6-7 santim kalınlığındadır ve asla tuzla buz olmaz.

Ayrıca pilotlar iniş sırasında bir ya da daha fazla lastiğin patlaması ya da iniş takımlarının açılmaması durumunda gövde üstüne inişler için sürekli eğitim alırlar. Simülatörlerde defalarca bu tür durumlardaki davranışları da öğretmen pilotlar tarafından izlenir.