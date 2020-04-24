TK 1920’den dev ay-yıldız

THY, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İç Anadolu bölgesini kapsayan özel bir uçuş düzenledi. Özel uçuş için dün sabah İstanbul’dan Ankara’ya giden TC-JJF tescilli Boeing 777-300(ER) tipi uçak, saat 09.40’da Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısı TK1920 olarak belirlenen ve yaklaşık 2 saat süren uçuşta, sırasıyla ay ve yıldız sembollerinin oluştuğu bir rota izlendi. Uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de yoğun bir şekilde anbean takip edilen uçuşun ardından ay-yıldızlı bir rota ortaya çıktı.

PİLOTLARDAN ANONS

Uçuş sırasında Kaptan Pilot Öner Samyel ve Pilot Murat Gülkanat, TBMM binasının üzerinden geçerken özel bir anons yaptı. Anonsta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözüne atıfta bulunularak, onun emanet ettiği mirasın gökyüzündeki bekçileri olunduğu vurgulandı.