TJK İzmir'deki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nu halkın kullanımına açtı

Türkiye Jokey Kulübünden (TJK) yapılan açıklamada, Seferihisar açıklarında meydana gelen ve birçok ilde hissedilen sarsıntı sonrası can kaybı olmaması temennisinde bulunuldu.

Yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Hipodromu'muz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır." ifadesine yer verildi.