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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tiyatroda saldırı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Tiyatroda saldırı
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Devlet Tiyatroları (DT) ve Devlet Opera ve Balesi’nde aktif görev alan ve kadro bekleyen yaklaşık 140 personelin sözleşmesi geçen ocak ayında yenilenmemişti.

Sözleşmesi yenilenmeyen teknikerlerden İ.S., dün kuruma giderek DT Genel Müdürü Mustafa Kurt ile görüşmek istedi. Kurt ile görüştürülmeyen İ.S. binanın kapısında bekledi. İ.S. Genel Müdür Kurt’a bina girişinde “neden işten çıkarıldığını” sordu. Kurt’un kendisine karşılık vermemesi üzerine saldırıda bulundu. Çıkan arbedenin ardından Kurt da İ.S. de küçük sıyrıklar aldı. Tiyatro binasının ise giriş camları kırıldı.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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