Tiyatroda saldırı

Sözleşmesi yenilenmeyen teknikerlerden İ.S., dün kuruma giderek DT Genel Müdürü Mustafa Kurt ile görüşmek istedi. Kurt ile görüştürülmeyen İ.S. binanın kapısında bekledi. İ.S. Genel Müdür Kurt’a bina girişinde “neden işten çıkarıldığını” sordu. Kurt’un kendisine karşılık vermemesi üzerine saldırıda bulundu. Çıkan arbedenin ardından Kurt da İ.S. de küçük sıyrıklar aldı. Tiyatro binasının ise giriş camları kırıldı.