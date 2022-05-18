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Tiyatrocudan sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiası

#Ankara#Devlet Tiyatrosu#Tiyatrocu
Tiyatrocudan sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiası

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine H. (56), sokak köpeklerini beslerken tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nın saldırısına uğradığını öne sürerek polise şikayette bulundu. Aydın K. de sokak köpeklerini kendilerine saldırttığı iddiasıyla Çiğdem Mine H.'den şikayetçi oldu.

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Çankaya ilçesinde yaşayan Çiğdem Mine H., dün öğle saatlerinde Çayyolu Mahallesi'nde sokak köpeklerini beslerken iddiaya göre bölgede iş yeri bulunan Aydın K. ve oğlu Emrah K. kendisine tepki gösterdi. Çiğdem Mine H., tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nın kendini darbettiğini öne sürerek polise şikayetçi oldu. Çiğdem Mine H., Emrah K.'nın kendisine yumruk atmasının ardından yere düştüğünü daha sonra saçından tutarak kendisini sürüklediğini ve kafasını yere vurduğunu öne sürdü.

Aydın K. de Çiğdem Mine H.'nin sokak köpeklerini kendilerine saldırttığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Aydın K., çıkan tartışma sırasında Çiğdem Mine H.'nin, oğlu ve kendine yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini söyledi. Emrah K. ise kadının tartışma sırasında bacağını ısırarak yaralanmasına neden olduğunu iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Ankara#Devlet Tiyatrosu#Tiyatrocu

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