Tiyatro yasağı kalktı

Geçen hafta 14 Eylül’den itibaren açık alanlarda konser, gösteri, tiyatro, festival vb. etkinliklerin yasaklanmasının ardından birçok sanatçı, özel tiyatroların büyük zarar göreceğini söyleyerek karara tepki göstermişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada ise tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı duyuruldu. Açıklamada, “İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri Bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayımlanan ‘Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi’ndeki kurallara uyulmak koşulu ile il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Kararın ardından tiyatrocular, büyük sevinç yaşadı. “Müjde yasak kalktı” tweet’i atan Rasim Öztekin, iptal edilen kavuk devir teslim töreninin planlandığı 20 Eylül’de yapılacağını söyledi. Behzat Uygur, “Yaşasın tiyatro” tweet’i atarken, Cem Davran da bakanlığın açıklamasını alkış emojisi ekleyerek paylaştı.