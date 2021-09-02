MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 02.09.2021 - 18:51 | Son Güncelleme:

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel'in cenazesi toprağa verildi.

Çetinel için Kocatepe Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Çetinel'in ailesi, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve sanatçı Tamer Karadağlı katıldı.

Nusret Çetinel'in cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı

ÇETİNEL KİMDİR?

Ankara'da 1952'de dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.

Ankara'da çekilen Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi