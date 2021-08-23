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HaberlerGündem HaberleriTiyatro sanatçısı Genco Erkal'a 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi
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Gündem
Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.08.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

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Tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Gence Erkal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Erkal'ın 3 farklı paylaşımında Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilerek 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianamede değerlendirilmek üzere İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede kabul edilirse Erkal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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