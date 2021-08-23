Tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Gence Erkal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Erkal'ın 3 farklı paylaşımında Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilerek 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



İddianamede değerlendirilmek üzere İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede kabul edilirse Erkal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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