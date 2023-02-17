Titus Tüneli ayakta

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Mağaranın çevresi ise depremden sonra ıssızlığa büründü. Geçimini mağaranın etrafında doğal ürünler satmakla sağlayan köylüler, “Titus tüneli yüzyıllardır burada, bu depremde de hiç hasar görmedi” dedi.

Titus adıyla bilinen Titus Flavius Vespasianus tarafından yaptırılan tünel dünyanın elle yapılmış en büyük tüneli olarak biliniyor.

UNESCO LİSTESİNDE

Toplam 1380 metre uzunluğundaki mağara 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenmişti. Titus tüneli ve kaya mezarı alanında bulunan Beşikli Mağara Hatay’ın en popüler turistik noktalarından biri.