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Titus Tüneli ayakta

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Samandağ#Deprem
Titus Tüneli ayakta
Ece ÇelikRıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Titus Tüneli ve Beşikli Mağara depremde hiç hasar görmedi.

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Mağaranın çevresi ise depremden sonra ıssızlığa büründü. Geçimini mağaranın etrafında doğal ürünler satmakla sağlayan köylüler, “Titus tüneli yüzyıllardır burada, bu depremde de hiç hasar görmedi” dedi.

Titus adıyla bilinen Titus Flavius Vespasianus tarafından yaptırılan tünel dünyanın elle yapılmış en büyük tüneli olarak biliniyor.

UNESCO LİSTESİNDE

Toplam 1380 metre uzunluğundaki mağara 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenmişti. Titus tüneli ve kaya mezarı alanında bulunan Beşikli Mağara Hatay’ın en popüler turistik noktalarından biri.

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#Hatay#Samandağ#Deprem

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