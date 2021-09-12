Titiz hırsızlar
İstanbul Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde, 16 Ağustos 2021 günü saat 14.00 sıralarında bir eve giren hırsızlar, tektaş yüzük, beştaş yüzük, 2 pırlanta bileklik, 3 pırlanta küpe, 1 zümrüt kolye, 2 pırlanta kolye, 2 çeyrek altın, gram altın, çengelli altın, 7 altın zincir, 2 alyans yüzük, 1 elmas küpe, 1 elmas yüzük, 5 erkek kol saatini çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibi ziynet eşyaları ve kol saatlerini yerlerinde bulamayınca polisi arayarak şikâyetçi oldu.
Polis ekipleri, binanın girişindeki ve sokaktaki kamera görüntülerini topladı. Evde parmak izi incelemesi yapıldı. Binanın girişindeki kameradan elde edilen görüntülerde, bir erkek ile bir kadının binaya girerken kapının yanında bulunan dezenfektanla ellerini temizledikleri, daha sonra eve girerek soydukları belirlendi.
Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler hırsızların kimliklerini deşifre etti. Rabia Yılmaz düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet’te bir suç kaydı olduğu anlaşılan Rabia Yılmaz çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer hırsızı arıyor.