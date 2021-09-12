Titiz hırsızlar

Polis ekipleri, binanın girişindeki ve sokaktaki kamera görüntülerini topladı. Evde parmak izi incelemesi yapıldı. Binanın girişindeki kameradan elde edilen görüntülerde, bir erkek ile bir kadının binaya girerken kapının yanında bulunan dezenfektanla ellerini temizledikleri, daha sonra eve girerek soydukları belirlendi.

Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler hırsızların kimliklerini deşifre etti. Rabia Yılmaz düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet’te bir suç kaydı olduğu anlaşılan Rabia Yılmaz çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer hırsızı arıyor.

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