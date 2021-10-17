Titian’ın Hürrem’i 150 bin sterline satışa çıkıyor

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Sotheby’s Müzayede Evi 23 Ekim’de İslam sanat eserlerinin de yer aldığı müzayede yapıyor. Müzayedenin en önemli parçası, İtalyan ressam Disciple de Titian tarafından 15. yüzyılda yapılmış bir Hürrem Sultan tablosu. 150 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 910 bin 91 TL) satışa çıkarılacak 49.5 x 38.5 boyutlarındaki tabloda, Hürrem Sultan’ın üzerinde kırmızı işlemeli bir elbise, başında padişah eşlerinin taktığı bir başlık ve kulaklarında inci küpeleri var.

AÇIK ARTTIRMA OLACAK

New York’ta düzenlenecek müzayedede açık arttırma usulüyle satış yapılacak. Hürrem tablosunun başlangıç fiyatı ise 150 bin sterlin olarak belirlendi. Müzayede evi satış için Türkiye’den de misafirleri olacağını açıkladı.