Titian’ın Hürrem’i 150 bin sterline satışa çıkıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun‘Ya kocanı bize verir, 10 bin dolar alırsın ya da aileni unutursun'#MİT
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Balotelliden olay hareket Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...Balotelli'den olay hareket! Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...#Mario Balotelli
Arsa fiyatları uçuşa geçtiArsa fiyatları uçuşa geçti#Arsa
İplik yerine kum geldiİplik yerine kum geldi#Kumaş
‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”‘Kırık kalpler’in usta tamircisi... “Türkiye’de yaratıcılığı, Amerika’da fırsatı buldum”#Mehmet Öz
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkilerKılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler#Kemal Kılıçdaroğlu
Korkunç Kaza Emniyet teşkilatını yasa boğan ölümKorkunç Kaza! Emniyet teşkilatını yasa boğan ölüm#Emekli Emniyet Müdürü
Gece yarısı olay paylaşım İhanet sonrası ayrılık...Gece yarısı olay paylaşım! İhanet sonrası ayrılık...#Mauro Icardi
Kovid-19da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladıKovid-19'da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladı#Koronavirüs
Usta oyuncu Güven Kıraç eridiUsta oyuncu Güven Kıraç eridi!#Zayıflayan Ünlüler
Galatasarayda 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmediGalatasaray'da 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi!#Galatasaray
Uzmanlar uyardı Sakın bu tuzağa düşmeyinUzmanlar uyardı! Sakın bu tuzağa düşmeyin#Gizlilik Sözleşmesi
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Fezaya füze füze atacakFezaya füze füze atacak!#Alina Boz
HABERLERGündem Haberleri

Titian’ın Hürrem’i 150 bin sterline satışa çıkıyor

#Disciple De Titian#Ressam#Hürrem
Titian’ın Hürrem’i 150 bin sterline satışa çıkıyor

New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi, 15. yüzyılda İtalyan ressam Disciple de Titian tarafından yapılan Hürrem Sultan tablosunu 150 bin sterline satışa çıkardı.

Haberin Devamı

Sotheby’s Müzayede Evi 23 Ekim’de İslam sanat eserlerinin de yer aldığı müzayede yapıyor. Müzayedenin en önemli parçası, İtalyan ressam Disciple de Titian tarafından 15. yüzyılda yapılmış bir Hürrem Sultan tablosu. 150 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 910 bin 91 TL) satışa çıkarılacak 49.5 x 38.5 boyutlarındaki tabloda, Hürrem Sultan’ın üzerinde kırmızı işlemeli bir elbise, başında padişah eşlerinin taktığı bir başlık ve kulaklarında inci küpeleri var.

AÇIK ARTTIRMA OLACAK

New York’ta düzenlenecek müzayedede açık arttırma usulüyle satış yapılacak. Hürrem tablosunun başlangıç fiyatı ise 150 bin sterlin olarak belirlendi. Müzayede evi satış için Türkiye’den de misafirleri olacağını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Disciple De Titian#Ressam#Hürrem

BAKMADAN GEÇME!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım