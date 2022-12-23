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TİTCK, difteri ve tetanos aşısının geri çekildiğini duyurdu

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#TİTCK#Difteri#Tetanos
TİTCK, difteri ve tetanos aşısının geri çekildiğini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 14:35

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), firmanın difteri ve tetanos tedavisi için ürettiği 'Tetadif 0,5 mL IM Enjeksiyonluk Süspansiyon' isimli aşının, geçici ve tedavi edilebilir sağlık sorunları çıkmasına yol açması ve muhtemel durumlar nedeniyle piyasada bulunduğu tüm yerlerden geri çekilmesi için işlem başlatıldığını açıkladı.

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TİTCK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Turk İlaç ve Serum San. A.Ş. üretim tesisi ile ilgili kurumumuzun ilgili birimleri ve bilimsel komisyonlarınca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde alınan karara istinaden 'Tetadif 0,5 mL IM Enjeksiyonluk Süspansiyon' isimli ürünün, halihazırda firma tarafından üretimi veya dağıtımı yapılmış tüm serilerine, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği'ne göre 2'nci sınıf b seviyesinde (geçici ve tedavi edilebilir sağlık sorunlarının çıktığı veya muhtemel olduğu durumlar sebebi ile nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili paydaşlara duyurulmuştur. Tüm sağlık mesleği mensuplarına ve kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.

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#TİTCK#Difteri#Tetanos

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