Titanik’in can yeleği açık artırmada

İngiltere merkezli Henry Aldridge and Son müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak yeleğin 250-350 bin sterlin ((15-21 milyon TL) arasında alıcı bulması bekleniyor. Söz konusu yeleğin, moda tasarımcısı Lucy Duff Gordon’un sekreteri olan birinci sınıf yolcu Laura Mabel Francatelli tarafından giyildiği açıklandı. Chicago’ya seyahat eden Francatelli’nin, Gordon ve eşi Cosmo Duff Gordon ile birlikte filika 1’e binerek kurtulduğu belirtildi.

Francatelli ve aynı filikadaki diğer kurtulanlar tarafından imzalanan bej renkli yeleğin, omuz destekleri ve yan kayışları bulunan, mantar dolgulu 12 cepli kanvas bir tasarımdan oluşuyor. Yelek daha önce Titanic Belfast Müzesi’nde ve ABD Tennessee’deki Pigeon Forge Titanic Müzesi’nde sergilenmişti. Denize açıldıktan dört gün sonra 14 Nisan 1912’de batan Titanik’te 2 bin 200 yolcu bulunuyordu. Ancak filika yetersizliğinden dolayı yaklaşık 700 kişi kurtulabilmişti.