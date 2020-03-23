TİSKİ personel alımı sonuçları açıklandı! İşte hak kazanan isimler!

TİSKİ Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları açıklandı. Başvurunun yoğun olduğu beden işçisi pozisyonu için kazananlar noter tarafından belirlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluş olan Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi (TRABSU) personel alım sonuçları yayınlandı.

17-23 Şubat tarihleri arasında yapılan TRABSU Personel Alım mülakatları neticesinde 25 iş pozisyonu için komisyon kararları neticesinde asıl ve yedek listesi belirlendi. Başvuru ve mülakata giren aday sayısının yoğun olduğu beden işçisi pozisyonu için ise komisyonca başarılı görülen adaylar arasından Yomra 2. Noteri Fatih ALİYAZICIOĞLU tarafından kura çekilerek asıl ve yedek listeleri oluştu.

27 ayrı iş pozisyonu için 223 personel alım ilanına çıkan TİSKİ Genel Müdürlüğü, sürecin sonunda, uygun şartları taşıyan aday bulunamaması nedeniyle 26 iş pozisyonunda 188 yeni personeli kadrosuna dahil edecek. 28 kişi de yedek listede yer aldı.

Personel alım sonuçları Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin (www.trabzon.bel.tr), TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün (www.tiski.gov.tr) ve Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi'nin (www.trabsu.com.tr) internet adresleri üzerinden duyuruldu.

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