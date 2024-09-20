Tiryakilere müjde... Çay ve kahve kalbe faydalı

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ÇİN ve İsveç’ten biliminsanları tarafından yapılan araştırmada, kahve ve çayda bulunan kafeinin kalp sağlığına iyi geldiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, düzenli olarak kahve ve çay tüketen kişilerde hipertansiyon, felç, diyabet ve koroner kalp hastalığı gibi kardiyometabolik rahatsızlıkların gelişme riski önemli ölçüde azalıyor. Özellikle günde üç fincan kahve ya da beş fincan çay içen katılımcılar, bu hastalıklardan iki ya da daha fazlasına yakalanma riskini yüzde 40’tan fazla düşürdü. Çalışmaya katılan 300 binden fazla kişinin sağlık verileri ortalama 11 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte hem kahve hem de çay içen katılımcılar, hiç tüketmeyenlere göre daha iyi kardiyovasküler sağlık sonuçları elde etti.

KOLESTEROLE DE İYİ GELİYOR

Ayrıca kafein tüketenlerin kan testlerinde daha düşük kolesterol ve iyileşmiş insülin direnci belirtileri görüldü. Çin’deki Soochow Üniversitesi’nden epidemiyolog Xujia Lu’nun liderlik ettiği ekip, “Bu bulgular, orta miktarda kahve veya kafein tüketimini teşvik etmenin kardiyometabolik hastalıkların önlenmesinde geniş kapsamlı yararlar sağlayabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.