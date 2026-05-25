‘Tiroid Günü’nde uzmanı uyardı: Himalaya tuzunu abartmayın

Dünya genelinde tiroid hastalıklarına dikkat çekmek, belirtileri hakkında toplumu bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla ilan edilen “25 Mayıs Dünya Tiroid Günü”nde uyarılarda bulunan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Tiroid Hastalıkları Grubu Üyesi Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın, Türk halkının yüzde 40’ında tiroid nodülü bulunduğunu, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türünün tiroid kanseri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yalçın, şunları ifade etti:

İYOTU SOFRADAN EKSİK ETMEYİN

“Ülkemiz için tiroid hastalıkları ayrı bir öneme sahip, çünkü iyot eksikliği bölgesinde bulunmamız nedeniyle tiroid hastalıkları oldukça sık görülüyor. Bölgelere göre değişmekle birlikte nüfusun yüzde 30-40’ında tiroid nodülleri bulunuyor. Kadınlarda yüzde 20’ye varan oranlarda tiroidin az çalışması tespit edildi. Sağlık Bakanlığı ve Onkoloji Derneği verilerine göre kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser. Tiroidin çalışma bozuklukları, doğurganlığı hatta anne karnındaki bebeğin ve çocukların hem fiziksel hem zihinsel gelişimini etkiliyor. Bu nedenle gebelikte ve emzirme döneminde doktor gözetiminde iyot desteği kullanılması, küçük çocuklar, erişkin ve yaşlıların kullandığı sofra tuzunun iyotlu olması çok önemli.

KOYU RENKLİ TUZLUK KULLANIN

Son dönem moda olan iyotsuz Himalaya tuzu benzeri tuzların fazla tüketilmemesi, iyotlu tuzun da ağzı kapalı ve güneşten korunacak koyu renkli tuzluklarda tutulması, yemeğe yemek pişerken değil, piştikten sonra eklenmesi en doğru kullanım şekli. İyotlu tuz kullanımı guatr ve nodül sıklığını azaltır.”

BU BELİRTİLERE DİKKAT

* Prof. Dr. Sibel Ertek Yalçın’dan tiroid belirtilerine ilişkin uyarılar da geldi:

“Tiroidin az çalışması halsizlik, yorgunluk, kabızlık, ciltte kabalaşma, şişkinlik, kilo verememe gibi belirtilere yol açabilir. Çok çalışması ise çarpıntı, kilo kaybı, ishal, aşırı terleme gibi bulgulara neden olur. Ailesinde tiroid hastalıkları olanlar ve boyun bölgesine radyasyon öyküsü olanların endokrinoloji takibinde olması gerekli. Boyunda bir şişlik veya ele gelen kitle bir tiroid nodülü veya guatr belirtisi olabilir, ama bazen tiroid içeri veya aşağı doğru büyür ve hasta şişliği farketmeyebilir. Bu nedenle endokrinolog tarafınca boyun muayenesi yapılması uygun olacaktır.”