Tırnaktaki DNA tutuklattı

İSTANBUL Kartal’da 9 Eylül 2024 sabahı 06.00 sıralarında öğretmen Hatice Biçmek (28), oturduğu binanın 7. katındaki daireden düşerek hayatını kaybetti. Olayın görgü tanıkları, havanın aydınlanmasının ardından yerde cesedi gördükten sonra polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemelerde Hatice Biçmek’in oturduğu 7’nci kattaki dairenin terasından düştüğü tespit edildi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hatice Biçmek’in sevgilisi olduğu öğrenilen Beytullah Ö. (34) gözaltına alındı. Beytullah Ö. ifadesinde, Hatice Biçmek ile birlikte gece 22.00 sıralarında eve geldiklerini ve alkol aldıklarını söyledi. İfadesinde Hatice Biçmek’in eski eşinin intihar ettiğini, bu nedenle genç kadının bunalımda olduğunu, ilaç kullandığını anlatan Beytullah Ö., “Aramızda herhangi bir tartışma olmadı. Evden ayrıldım. Daha sonra konuyu öğrendim” dedi. Beytullah Ö. ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beytullah Ö.’nün tırnak aralarından alınan sürüntü örneklerinde Hatice Biçmek’in DNA’sı bulundu. Şüpheli hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Samsun’da yakalanan Beytullah Ö., İstanbul’a getirilerek adliyeye sevk edildi, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.