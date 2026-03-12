Tırnak makaslı işkenceye 15 yıl

Haberin Devamı

Ankara’da 12 Ocak’ta polis memuru olarak görev yapan Yasin Çakmak (44), eşi Fatma Çakmak’ı (36) yüzünden keserek ağır şekilde darp etti. Olay sonrası ifadesi alınan Yasin Çakmak serbest bırakıldı. Fatma Çakmak ise tedavisinin ardından ailesinin yaşadığı Şanlıurfa’ya giderek bir basın toplantısı düzenledi ve yardım çağrısında bulundu.

5 GÜN SONRA TUTUKLANDI

Fatma Çakmak’ın açıklamalarının ardından şüpheli Yasin Çakmak, 17 Ocak’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Çakmak’ın darp edilmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Yasin Çakmak hakkında ‘kadına karşı nitelikli kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ederken; Fatma Çakmak hakkında ise eşini bıçakla hafif şekilde yaraladığı gerekçesiyle ‘eşe karşı kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Haberin Devamı

Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede hem Fatma Çakmak hem de eşi Yasin Çakmak ‘müşteki-şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, çiftin 14 yıllık evli olduğu, 3 çocukları bulunduğu, suç tarihinden önce de ailevi anlaşmazlıklar yaşandığı belirtildi. Fatma Çakmak’ın daha önce birkaç kez boşanmak istediğini söyleyerek evden ayrıldığı, kendi ailesinin yanına gittiği ancak eşinin boşanmayı kabul etmemesi ve ailesinin de boşanmaya karşı çıkması nedeniyle evlilik birliğini sürdürmeye çalıştıkları kaydedildi.

Gözden Kaçmasın Barışmak istediği esi kız arkadaşını vahşice öldüren cani kendisini bu sözlerle savundu Haberi görüntüle

‘GÜZELLİĞİNE GÜVENİYORSUN’

İddianamede ifadesine yer verilen Fatma Çakmak, eşinin, son bir ay içinde tam hatırlamadığı bir tarihte kişisel bakım yaparken “Hayırdır, kime güzel görünmeye çalışıyorsun? Senin aklında başka biri mi var? Yüz güzelliğine güveniyorsan merak etme, onu da elinden alacağım” diyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Fatma Çakmak olay gününe ilişkin olarak da boşanmak istediğini söylediğinde eşinin kendisini darp etmeye başladığını, “Sen kendini öldüreceksin, çocukları ben kimseye vermem, bileklerini keseceksin, ben de senin ölümünü izleyeceğim” şeklinde konuştuğunu öne sürdü. Daha sonra eşinin elindeki silahı kendisine vererek “Çek tetiği” dediğini, ardından daha şiddetli dövmeye başladığını, şiddetin etkisiyle bir anlık baygınlık geçirdiğini, kendine geldiğinde ise eşinin elinde jilet benzeri bir cisim olduğunu ve yüzünü kestiğini gördüğünü belirtti.

Haberin Devamı

‘ANNEMİ KURTARIN’

Komşuları Z.E.’nin bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, müşteki-şüphelilerin çocuğu N.’nin olay günü kapıyı çalıp “Yetişin teyze, annemi kurtarın!” dediğini, eve girdiklerinde müşteki-şüphelilerin kavga ettiğini ve Yasin’in eşinin yüzüne doğru hamle yaptığını gördüğünü söylediği aktarıldı. Davanın ilk duruşması bugün görülecek.