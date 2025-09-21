×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Dağcılık#Tırmanış#Kayseri
Tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 17:51

Kayseri'de Kırlangıç Vadisi’nde tırmanış yaparken düşen N.Ö. (47) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Kırlangıç Vadisi’nde meydana geldi. N.Ö. ve beraberindeki bir grup dağcı Erciyes Dağı eteklerindeki vadiye geldi. Grupta yer alan N.Ö., tırmanış sırasında düştü.

Tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını kaybetti

N.Ö.’nün arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dağcılık#Tırmanış#Kayseri

BAKMADAN GEÇME!