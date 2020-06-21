Tırlar kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kaza saat 17.15 sıralarında, D-650 Karayolu Geyve Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bilecik istikametine giden S.A. yönetimdeki 06 BHC 522 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçerek İ.A. idaresindeki 07 HH 762 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. 2 TIR çarpışmanın etkisiyle devrilirken, kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 5 kişiyi Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. D-650 Karayolu Sakarya istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Yol daha sonra tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



