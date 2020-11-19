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AFYONKARAHİSAR (İHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

Tırla yapılan kaçak akaryakıt sevkiyatına polis ‘dur’ dedi

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Tırla yapılan kaçak akaryakıt sevkiyatına polis ‘dur’ dedi
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Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir tır dorsesinde 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurarak arama yaptı. Aramalarda dorse içerisindeki tanklarda akaryakıt olduğu tespit edildi. Numune alan ekipler akaryakıtların kaçak olduğunun belirlenmesi üzerine araçta bulunan S.A. ile M.İ'yi gözaltına alarak, akaryakıta el koydu.
Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor.

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