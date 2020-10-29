MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriSon dakika haberler: Ekipler şaşkına döndü! Şüphe üzerine durdurulan TIR’da yakalandılar…
GeriGündem Son dakika haberler: Ekipler şaşkına döndü! Şüphe üzerine durdurulan TIR’da yakalandılar…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 29.10.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ekipler şaşkına döndü! Şüphe üzerine durdurulan TIR’da yakalandılar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Ekipler şaşkına döndü! Şüphe üzerine durdurulan TIR’da yakalandılar…
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Erciş ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 210 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

5
  • Vanda şüphe üzerine durdurulan TIR’da yakalandılar
  • Vanda şüphe üzerine durdurulan TIR’da yakalandılar
  • Vanda şüphe üzerine durdurulan TIR’da yakalandılar
  • Vanda şüphe üzerine durdurulan TIR’da yakalandılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘insan ticareti’ yapanlara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Erciş’te şüphe üzerine E.K.'nin kullandığı TIR'ı durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, TIR'ın dorsesinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 170 Afganistan, 26 Pakistan, 9 Irak, 4 Bangladeş ve 1 Özbekistan uyruklu toplam 210 kaçak göçmen yakalandı.

TIR'ın kapalı kasa dorse kapısının, sahte olduğu değerlendirilen 'Gümrük Mührü' ile kapatıldığı ve araç içerisinde yapılan aramada ise sahte sevk irsaliyesi ele geçirildiği belirtildi. TIR şoförü E.K. gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

Son dakika haberler: Ekipler şaşkına döndü Şüphe üzerine durdurulan TIR’da yakalandılar…

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle