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Gündem
ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

TIR'la çarpışan ticari araç sürücüsü ağır yaralandı

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TIR'la çarpışan ticari araç sürücüsü ağır yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, TIR ile ticari aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

TIRla çarpışan ticari araç sürücüsü ağır yaralandı
Kaza, Serik ilçesi D-400 karayolun Çandır kavşağında bu sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Yaldız'ın kullandığı 33 NCT 45 plakalı TIR, Nihat Özkan idaresindeki 07 ANL 64 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Otomobil sürücüsü Özkan ağır yaralı olarak Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. TIR şoförü Yaldız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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