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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 23:30 | Son Güncelleme:

TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

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TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Balçık Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, Bahadır Yıldırım idaresindeki 34 CRB 262 plakalı otomobil ile Ömer B. yönetimindeki 63 LZ 569 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarttı.

Sağlık ekipleri, sürücü Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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