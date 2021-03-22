TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Balçık Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde, Bahadır Yıldırım idaresindeki 34 CRB 262 plakalı otomobil ile Ömer B. yönetimindeki 63 LZ 569 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.



Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarttı.



Sağlık ekipleri, sürücü Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara