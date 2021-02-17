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Gündem
AA - DHA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 19:08 | Son Güncelleme:

TIR'la çarpışan otomobildeki iki kişi yaralandı

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TIR'la çarpışan otomobildeki iki kişi yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zafer U'nun (46) kullandığı 16 ALK 752 plakalı tır, Çakırlı Kavşağı'nda Sancar Yıldız yönetimindeki 16 LLV 67 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından zeytin bahçesine giren tır, bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 7 yaşındaki oğlu Recep Tayyip Yıldız yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan
yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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