TIR'ın parçaladığı üst geçit sökülerek kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Tahtakale#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 15:32

Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR'ın çarpması sonucu ağır hasar oluşan üst geçit, belediye ekiplerince sökülerek kaldırıldı.

Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün saat 12.00 sıralarında iş makinesi taşıyan şoför B.O. idaresindeki 34 FD 3363 plakalı TIR üst geçide çarparak 2 parçaya ayrıldı. Çarpmanın şiddetiyle şoför B.O. ile yolcu koltuğundaki Y.O. araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı B.O. ile Y.O. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre çift yönlü olarak araç, hasar meydana gelen üst geçit ise yaya trafiğine kapatıldı. 

KESİLEREK YOL KENARINA BIRAKILDI 

Kaza sonrası ağır hasar oluşan ve kullanıma kapatılan üst geçit, gece saatlerinde belediye ekipleri tarafından kesildi. Merdiven kısmından ayrılan köprü, yok kenarına alındı.  

