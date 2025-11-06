×
TIR'ın dorsesindeki gizli bölgede 20 kaçak göçmen yakalandı: 1 kişi tutuklandı

Bitlis'te polis ekipleri tarafından durdurulan TIR’ın dorsesindeki gizli bölmede 20 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan TIR’da ekiplerin yaptığı aramada, dorsede oluşturulan gizli bölmede 20 kaçak göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi işlemlerinin Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtildi.

