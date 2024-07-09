×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TIR'ın dorsesi altında kaldı! Burnu bile kanamadı

Güncelleme Tarihi:

#TIR#Antalya#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 10:09

Antalya'da akşam saatlerinde bir otomobil, geri geri gelen TIR'ın dorsesinin altında kaldı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan otomobilin sürücüsü Gürkan E., "Ben ancak kendimi kurtarabildim" dedi.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Orta Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 33 ANC 249 plakalı TIR ile seyir halinde olan Kemal S., ilk aralıktan dönemeyince araçla geri geri gelmeye başladı. Bu sırada aynı cadde üzerinde 07 KK 249 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Gürkan E., kendisine doğru gelen TIR'ı görünce yavaşlayamadı ve otomobili ile aracın dorsesinin altına girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışma olmadığını, sürücünün yaralanmadığını görünce kaza yerini emniyet ekiplerine teslim etti.

'ANCAK KENDİMİ KURTARABİLDİM'

Hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan çıkan Gürkan E. "TIR geri geri geldi. Önümdeki minibüs çarpmadan sola kırdı, kendisini kurtarabildi. Ben ancak kendimi kurtarabildim" dedi. Trafik polislerinin tutanak tutmalarının ardından otomobil, çekici yardımıyla caddeden çekildi, yol trafiğe açıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TIR#Antalya#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!