TIR’ın deposunda 260 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Iğdır’da bulunan Dilucu Gümrük Kapısına gelen Türk plakalı TIR’da, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan kontroller sırasında, deposunda akaryakıt haricinde akışkan bir sıvı bulunabileceğinden şüphelenildi. Narkotik dedektör köpeği ile kontrol edilen TIR’ın depolarından birinde bulunan sıvıdan numune alındı. Alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde ’metamfetamin hidroklorür’ olduğu anlaşıldı. Depo yerinden sökülerek içerisindeki uyuşturucu boşaltıldı. Yapılan tespitte depoda toplam 260 kilogram metamfetamin olduğu belirlendi. TIR’a el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, bu miktarın Gümrük Muhafaza ekiplerinin tek seferde ele geçirdiği en büyük metamfetamin miktarı olduğu belirtildi.