MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
GeriGündem Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 29.02.2020 - 16:35,Son Güncelleme:/

Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’de ilçe merkezine bağlı Camikebir Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 37 PN 085 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Döndü Şenel’e çarptı. Kazada ağır yaralanan Döndü Şenel, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de incelemesinin ardından Döndü Şenel’in cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle