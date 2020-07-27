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Tayfur KARA/TEKKEKÖY (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

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TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı otomobildeki Murat Kıvrak (24) hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısında Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Samsun merkez yönünde giden Ramazan Ö.'nün (35) kullandığı 23 K 0832 plakalı TIR, kontrolden çıkarak aynı yönde giden Ersen A. (25) yönetimindeki 55 AAH 270 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobilde, sürücü Ersen A. sıkıştı, Murat Kıvrak ve Orhan P. (20) ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunarak, yaralıları hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Murat Kıvrak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Hurdaya dönen otomobilde yaralanıp, tedaviye alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Kazanın şokuyla yakınlarda bulunan bir inşaata giden TIR sürücüsü Ramazan Ö., ifadesi alınmak üzere Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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