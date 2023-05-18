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TIR'ın çarptığı anneanne ile torunu öldü

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#Kırklareli#Kaza#TIR
TIRın çarptığı anneanne ile torunu öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 16:19

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın çarptığı Mualla Demircan (71) ile torunu Yakup Can Büyükbaş (5), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki otogar kavşağında meydana geldi. 39 TR 730 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Demircan ile torunu Yakup Can Büyükbaş'a çarptı.

TIRın çarptığı anneanne ile torunu öldü

TIR şoförü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anneanne ile torununun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şoförü bulmak için çalışma başlattı.

TIRın çarptığı anneanne ile torunu öldü

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#Kırklareli#Kaza#TIR

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