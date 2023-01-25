Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tırın açılan dorsesi EDS'ye çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Tır#EDS
Tırın açılan dorsesi EDSye çarptı, ortalık savaş alanına döndü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 02:32

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken dorsesi açılan tır, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) çarpıp devrildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda tır devrilirken ortalık savaş alanına döndü, D 400 kara yolunda trafik akışı durdu.

Haberin Devamı

Kaza, Serik ilçesi, Aspendos Kavşağı D 400 kara yolunda dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Mersin istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 33 ANK 274 plakalı tırın seyir halindeyken açılan dorsesi, kara yolu üzerindeki Elektronik Deneme Sistemleri'ne (EDS) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle parçalanan sistem yola dağılırken tır da devrildi. İhbar üzenine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis, kara yolları ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolun açılması için ekipler hasar gören demirleri spiral yardımıyla kesip yoldan kaldırmaya çalıştı. Çok sayıda vinç de kesilen parçaları yoldan kaldırmak için seferber oldu. D 400 kara yolu kapanırken araçlar alternatif güzergahları kullandı.

İsmi açıklanmayan tır sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan kurtulurken, polis ekipleri güvenliği sağlayarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Tır#EDS

BAKMADAN GEÇME!

Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması
DOĞAL ANTİDEPRESAN ÇEKİRDEK | Yerken geçici rahatlama hissi veriyor, çıtlama sesi stres attırıyor

DOĞAL ANTİDEPRESAN ÇEKİRDEK | Yerken geçici rahatlama hissi veriyor, çıtlama sesi stres attırıyor

#Sağlık