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Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

TIR'ın, 11 araca çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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TIR'ın, 11 araca çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
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ANKARA'da, park halindeyken freni boşalan TIR'ın 11 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

TIRın, 11 araca çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Dün akşam meydana gelen kazada 06 JRJ 07 plakalı TIR, Akşemsettin Mahallesi'nde park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket etti. Yokuş aşağıya yaklaşık 1 kilometre ilerleyen TIR, önce cadde üzerinde seyir halinde bulunan 06 TJ 620 plakalı otomobile, ardından park halindeki 10 araca çarptı. TIR, bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, TIR'ın park halindeki araçlara çarpması yer aldı.
TIRın, 11 araca çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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