TIR’ı yolda bırakıp horona katıldı

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Karşı yönde seyir halinde olan TIR’ın şoförü de aracını durdurup oynamaya koştu. TIR şoförü, düğün sahipleri ile birlikte horona katıldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

TEHLİKELİ YOLCULUK

Yine aynı yol üzerinde bir kişi, seyir halindeki hafif ticari aracın ön kaputunun üzerine oturarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, bir başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kaputun üzerinde yolculuk yapan kişinin kendisini görüntüleyen kişiye el salladığı görülüyor.