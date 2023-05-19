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TIR’ı yolda bırakıp horona katıldı

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#TIR#Sosyal Medya#Düğün
TIR’ı yolda bırakıp horona katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

İstanbul Sultangazi’de düğün konvoyundakiler Selçuklu Bulvarı’nda yolu kapatıp horon oynamaya başladı.

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Karşı yönde seyir halinde olan TIR’ın şoförü de aracını durdurup oynamaya koştu. TIR şoförü, düğün sahipleri ile birlikte horona katıldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

TIR’ı yolda bırakıp horona katıldı

TEHLİKELİ YOLCULUK 

Yine aynı yol üzerinde bir kişi, seyir halindeki hafif ticari aracın ön kaputunun üzerine oturarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, bir başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kaputun üzerinde yolculuk yapan kişinin kendisini görüntüleyen kişiye el salladığı görülüyor.

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#TIR#Sosyal Medya#Düğün

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