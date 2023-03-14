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TIR’ı sollarken canından oldu

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#Tekirdağ#Beste Atakur#Trafik Kazası
TIR’ı sollarken canından oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Tekirdağ’da Beste Atakur yönetimindeki 59 AVA 703 plakalı otomobil, önceki gün 18.30 sıralarında, belediye binası önündeki ışıklı kavşakta, önünde giden TIR’ı geçmek için sol şeride geçti.

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Bu sırada arkasından U.C.Y. yönetimindeki 34 DS 7920 plakalı otomobil, Atakur’un aracına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan Atakur'un kullandığı otomobil, refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil demir yığını haline dönüştü. 

Bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde sıkışan Beste Atakur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Atakur’un cansız bedeni Marmarareğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü U.C.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Tekirdağ#Beste Atakur#Trafik Kazası

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