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Tırı sollamak isterken canından oldu

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#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Zonguldak
Tırı sollamak isterken canından oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 19:26

ZONGULDAK'ta motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Birkan Koraman (21), hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün, önündeki tırı sollamak isterken kazanın yaşandığı öne sürüldü.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında İnağzı Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. 67 KA 091 plakalı motosikletin sürücüsü Birkan Koraman, iddiaya göre önündeki tırı sollamak isterken, dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü Koraman ise yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Koraman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Zonguldak

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