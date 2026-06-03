Tırı sollamak isterken canından oldu

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Kaza, saat 14.30 sıralarında İnağzı Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. 67 KA 091 plakalı motosikletin sürücüsü Birkan Koraman, iddiaya göre önündeki tırı sollamak isterken, dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü Koraman ise yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Koraman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.