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TIR'ı sağ taraftan geçmeye çalışan sürücü kazada yaşamını yitirdi

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#Trafik Kazası#TIR#Samsun
TIRı sağ taraftan geçmeye çalışan sürücü kazada yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 12:22

Samsun’un Atakum ilçesinde sağından geçmek istediği TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü Hayri Çelik (28), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydan geldi. Hayri Çelik’in kullandığı 55 AJM 431 plakalı motosiklet, aynı yöne giden S.B. (61) yönetimindeki 52 BD 849 plakalı TIR’ı sağından geçmek istedi.

TIRı sağ taraftan geçmeye çalışan sürücü kazada yaşamını yitirdi

Bu sırada motosiklet, TIR’a yandan çarptı. Motosiklet ve sürücü metrelerce savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayri Çelik’in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.  

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TIRı sağ taraftan geçmeye çalışan sürücü kazada yaşamını yitirdi

TIRı sağ taraftan geçmeye çalışan sürücü kazada yaşamını yitirdi

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#Trafik Kazası#TIR#Samsun

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